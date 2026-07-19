Россия атаковала почтовый терминал вблизи Харькова тремя ракетами "Бандероль". ФОТОРЕПОРТАЖ

19 июля российские войска нанесли ракетный удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. По предварительным данным, оккупанты применили три ракеты типа S8000 "Бандероль". Погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным следствия, 19 июля около 11:00 российская армия нанесла ракетный удар по пригороду Харькова. Предварительно установлено, что враг применил три ракеты типа S8000 "Бандероль".



Попадания зафиксированы на территории почтового терминала. Вследствие атаки возник масштабный пожар в складском помещении, также поврежден фасад здания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала почтовый терминал в пригороде Харькова: 4 погибших, 20 пострадавших. ФОТОрепортаж (обновлено)

Четверо человек погибли, ещё 20 — пострадали.



Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также: Рашисты нанесли ракетный удар по 5-этажному дому в Харькове: погибли 2 человека, 20 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж





