РФ нанесла ракетный удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова: трое погибших, 20 пострадавших (обновлено)
Утром 19 июля российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. По предварительным данным, в результате атаки погибли три человека, еще 13 получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, в результате вражеских обстрелов три человека погибли, еще 13 — пострадали.
Все экстренные службы работают в усиленном режиме.
ОБНОВЛЕНИЕ
Число пострадавших в результате атаки на пригород Харькова возросло до 16.
В настоящее время в больницы доставлены 9 пострадавших, трое - в тяжелом состоянии.
Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.
Обновление
"В настоящее время 19 пострадавших в результате вражеских ударов по пригороду Харькова. 13 человек находятся в больницах. Все проходят тщательные обследования и получают высококвалифицированную медицинскую помощь", - написал впоследствии Синегубов.
ОБНОВЛЕНИЕ
Враг нанес ракетный удар по почтовому терминалу.
▪️ К сожалению, в результате атаки погибли 24-летний, 45-летний и 62-летний мужчины.
▪️ Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Трое пострадавших – в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.
Правоохранители, медики и спасатели проводят обход территории с целью выявления возможных пострадавших.
В то же время идет ликвидация последствий удара. Работы усложняются риском повторных ударов.
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