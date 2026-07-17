Удар РФ по Харькову: погиб мужчина, 9 пострадавших, в том числе двое детей
Российские войска нанесли удар по Шевченковскому району Харькова. По предварительным данным, погиб мужчина, ещё как минимум девять человек нуждаются в медицинской помощи. Среди пострадавших — двое детей в возрасте 2 и 7 лет.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, враг нанес удар по Шевченковскому району Харькова.
Жертвы обстрела
- В настоящее время 9 человек нуждаются в помощи врачей.
- К сожалению, один человек погиб в результате вражеского "прилета" в Шевченковском районе Харькова.
- Также пострадали 7-летний и 2-летний мальчики, а также 24-летний и 50-летний мужчины.
Бригады скорой медицинской помощи работают в усиленном режиме.
Экстренные службы работают в усиленном режиме.
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