Удар РФ по Харькову: погиб мужчина, 9 пострадавших, в том числе двое детей

Российские войска нанесли удар по Шевченковскому району Харькова. По предварительным данным, погиб мужчина, ещё как минимум девять человек нуждаются в медицинской помощи. Среди пострадавших — двое детей в возрасте 2 и 7 лет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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По предварительной информации, враг нанес удар по Шевченковскому району Харькова.

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Жертвы обстрела

В настоящее время 9 человек нуждаются в помощи врачей.

К сожалению, один человек погиб в результате вражеского "прилета" в Шевченковском районе Харькова.

Также пострадали 7-летний и 2-летний мальчики, а также 24-летний и 50-летний мужчины.

Бригады скорой медицинской помощи работают в усиленном режиме.

Экстренные службы работают в усиленном режиме.

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