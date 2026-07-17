Россияне нанесли удар КАБом по Изюму: ранены двое детей и мужчина

Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Изюму в Харьковской области. В результате атаки ранения получили трое человек, среди них 8-летний мальчик и 16-летняя девушка.

Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

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"В Изюме в результате вражеской атаки управляемой авиабомбой ранены двое детей", — говорится в сообщении.

8-летний мальчик получил взрывные ранения,

у 16-летней девушки — ранения осколками стекла.

Также осколочные ранения получил 40-летний мужчина.

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Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.