Росіяни вдарили КАБом по Ізюму: поранені двоє дітей і чоловік

Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Ізюму на Харківщині. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей, серед них 8-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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"В Ізюмі внаслідок ворожої атаки КАБ поранено двох дітей", - ідеться в повідомленні.

8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень,

у 16-річної дівчини — поранення склом.

Також поранень склом зазнав 40-річний чоловік.

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Усім постраждалим надається медична допомога.