Росіяни вдарили КАБом по Ізюму: поранені двоє дітей і чоловік
Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Ізюму на Харківщині. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей, серед них 8-річний хлопчик і 16-річна дівчина.
Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"В Ізюмі внаслідок ворожої атаки КАБ поранено двох дітей", - ідеться в повідомленні.
- 8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень,
- у 16-річної дівчини — поранення склом.
- Також поранень склом зазнав 40-річний чоловік.
Усім постраждалим надається медична допомога.
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