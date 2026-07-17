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Новини Обстріли Харківщини
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Росіяни вдарили КАБом по Ізюму: поранені двоє дітей і чоловік

Обстріли КАБами

Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Ізюму на Харківщині. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей, серед них 8-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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"В Ізюмі внаслідок ворожої атаки КАБ поранено двох дітей", - ідеться в повідомленні.

  • 8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень,
  • у 16-річної дівчини — поранення склом.
  • Також поранень склом зазнав 40-річний чоловік.

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Усім постраждалим надається медична допомога.

Автор: 

діти (5661) Ізюм (372) КАБ (580) Харківська область (2996) Ізюмський район (251)
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