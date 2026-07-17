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Удар РФ по Харкову: загинув чоловік, 9 постраждалих, зокрема двоє дітей
Російські війська завдали удару по Шевченківському району Харкова. За попередніми даними, загинув чоловік, ще щонайменше дев'ятеро людей потребують допомоги медиків. Серед постраждалих двоє дітей віком 2 та 7 років.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, ворог завдав удару по Шевченківському району Харкова.
Жертви обстрілу
- Наразі 9 людей потребують допомоги лікарів.
- На жаль, один чоловік загинув внаслідок ворожого "прильоту" в Шевченківському районі Харкова.
- Також постраждали 7-річний та 2-річний хлопчики. І 24-річний та 50-річний чоловіки.
Бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.
Екстрені служби працюють в посиленому режимі.
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