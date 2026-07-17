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Новини Обстріли Харкова
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Удар РФ по Харкову: загинув чоловік, 9 постраждалих, зокрема двоє дітей

удар по Харкову 8 липня

Російські війська завдали удару по Шевченківському району Харкова. За попередніми даними, загинув чоловік, ще щонайменше дев'ятеро людей потребують допомоги медиків. Серед постраждалих двоє дітей віком 2 та 7 років.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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За попередньою інформацією, ворог завдав удару по Шевченківському району Харкова.

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Жертви обстрілу

  • Наразі 9 людей потребують допомоги лікарів.
  • На жаль, один чоловік загинув внаслідок ворожого "прильоту" в Шевченківському районі Харкова.
  • Також постраждали 7-річний та 2-річний хлопчики. І 24-річний та 50-річний чоловіки.

Бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.

Екстрені служби працюють в посиленому режимі.

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Харків (6218) Харківська область (2996) Харківський район (1018)
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