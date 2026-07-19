РФ завдала ракетного удару по поштовому терміналу у передмісті Харкова: троє загиблих, 20 постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вранці 19 липня російські війська завдали удару по передмістю Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули троє людей, ще 13 постраждали.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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За попередньою інформацією, внаслідок ворожих прильотів три людини загинули, ще 13 - постраждали.



Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

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ОНОВЛЕННЯ

Кількість постраждалих внаслідок атаки на передмістя Харкова зросла до 16.



Наразі до лікарень доставлені 9 постраждалих, троє - у важкому стані.



Усім надається висококваліфікована медична допомога.

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"Наразі 19 постраждалих внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова. 13 людей перебувають в лікарнях. Всі проходять ретельні обстеження та отримують висококваліфіковану медичну допомогу", - написав згодом Синєгубов.

ОНОВЛЕННЯ

Ворог завдав ракетного удару по поштовому терміналу.



▪️ На жаль, внаслідок атаки загинули 24-річний, 45-річний та 62-річний чоловіки.



▪️ Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Троє постраждалих – у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.



Правоохоронці, медики та рятувальники проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих.



Водночас триває ліквідація наслідків удару. Роботи ускладнюються ризиком повторних ударів.







