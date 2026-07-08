Рашисты ударили ракетой по 5-этажке в Харькове: погибли 2 человека, 20 пострадавших (обновлено)
Утром 8 июля 2026 года враг нанес ракетный удар по жилому дому в Немышлянском районе Харькова.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности о вражеской атаке
По данным мэра, в результате ракетного удара по Немишлянскому району есть погибшие и пострадавшие - их количество и состояние в настоящее время уточняются.
"Враг атаковал Немышлянский район Харькова. Предварительно зафиксировано три попадания. Выясняем все обстоятельства", - сообщает, в свою очередь, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ночью войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову: повреждены дома, есть пострадавшие.
Обновленная информация
По предварительной информации от ОГА, армия РФ нанесла удар по пятиэтажному жилому дому в Немишлянском районе.
Последствия и информация о пострадавших в настоящее время выясняются.
Также сегодня утром враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова.
"Зафиксировали попадание на территории АЗС, возник пожар. Прошло без пострадавших", - уточнил Синегубов.
Что известно о количестве жертв?
Как информирует Терехов, на данную минуту известно об одном погибшем человеке в результате попадания ракеты по жилому дому. Также более десяти человек ранены по всем местам утренних ударов, и их количество увеличивается.
По обновленным данным, количество погибших возросло до двух, пострадавших - до 20-ти
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