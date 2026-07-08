Рашисти вдарили ракетою по 5-поверхівці у Харкові: загинули 2 людини, 20 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж
Зранку 8 липня 2026 року ворог вдарив ракетою по житловому будинку у Немишлянському районі Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі щодо ворожої атаки
За даними мера, внаслідок ракетного удару по Немишлянському району є загиблі та постраждалі - їх кількість та стан наразі уточнюються.
"Ворог атакував Немишлянський район Харкова. Попередньо, зафіксовано три влучання. З'ясовуємо всі обставини", - інформує своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що вночі війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову: пошкоджено будинки, є постраждалі.
Оновлена інформація
За попередньою інформацією від ОВА, армія РФ вдарила по п'ятиповерховому житловому будинку у Немишлянському районі.
Наслідки та інформація щодо постраждалих наразі з'ясовується.
Також сьогодні вранці ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.
"Зафіксували влучання на території АЗС, виникла пожежа. Минулося без постраждалих", - уточнив Синєгубов.
Що відомо про кількість жертв?
Як інформує Терехов, на дану хвилину відомо про одну загиблу людину внаслідок влучання ракети по житловому будинку. Також понад десять осіб поранені по всіх місцях ранкових ударів, й їхня кількість збільшується.
За оновленими даними, кількість загиблих зросла до двох, постраждалих - до 20-ти
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