Війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову: пошкоджено будинки, є постраждалі

Вночі 8 липня війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі та пошкодження

Як зазначається, зафіксовано влучання ракет в Основ’янському та Немишлянському районах.

Пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережу вуличного освітлення та п’ять автомобілів.

Попередньо, двоє постраждалих - у них гостра реакція на стрес.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.