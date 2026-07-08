Війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову: пошкоджено будинки, є постраждалі
Вночі 8 липня війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі та пошкодження
Як зазначається, зафіксовано влучання ракет в Основ’янському та Немишлянському районах.
Пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережу вуличного освітлення та п’ять автомобілів.
Попередньо, двоє постраждалих - у них гостра реакція на стрес.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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