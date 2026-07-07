Росіяни вдарили КАБами по Харкову: одна людина загинула, 16 - постраждали, серед них троє дітей

Вдень 7 липня російські війська вдарили КАБами по Шевченківському району Харкова.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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"Ворог вдарив КАБ по Шевченківському району Харкова. Через російський удар по Шевченківському району постраждали 11 людей", - написав він.



Серед них – троє дітей з однієї родини: 9-річна дівчинка і хлопчики 7 та 4 років. Вони зазнали гострої реакції на стрес.

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Медики надають необхідну допомогу.

На місці працюють усі екстрені служби.

Пізніше чиновник додав, що одна людина загинула, а кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до 16, 11 з них зазнали вибухових поранень, ще у 5 – гостра реакція на стрес.

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