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Росіяни вдарили КАБами по Харкову: одна людина загинула, 16 - постраждали, серед них троє дітей
Вдень 7 липня російські війська вдарили КАБами по Шевченківському району Харкова.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог вдарив КАБ по Шевченківському району Харкова. Через російський удар по Шевченківському району постраждали 11 людей", - написав він.
Серед них – троє дітей з однієї родини: 9-річна дівчинка і хлопчики 7 та 4 років. Вони зазнали гострої реакції на стрес.
- Медики надають необхідну допомогу.
- На місці працюють усі екстрені служби.
Пізніше чиновник додав, що одна людина загинула, а кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до 16, 11 з них зазнали вибухових поранень, ще у 5 – гостра реакція на стрес.
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