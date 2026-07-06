У Харкові немає дефіциту пального попри регулярні удари РФ по АЗС, - Терехов
Попри регулярні російські удари по автозаправних станціях, дефіциту пального та панічного попиту в Харкові не спостерігається.
Про це заявив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Удари по АЗС
"Ніякого ажіотажу в Харкові немає - пальне є, працюють АЗС. Так, дуже багато АЗС було пошкоджено і попереднього тижня, і минулого тижня, і сьогодні ще один випадок (удару по АЗС. - Ред.). АЗС працюють згідно з регламентами: коли лунає повітряна тривога, припиняють свою роботу", - сказав Терехов.
Захист АЗС
За його словами, міська влада працює щодо надання рекомендацій з додаткових заходів безпеки на АЗС.
"Ми неодноразово вже спілкувалися з власниками мереж, є певні розробки щодо захисту АЗС, і деякі їх уже впроваджують. Крім того, ми дослухаємося до порад військових, аби розробити чіткий алгоритм, як робити, щоб унеможливити пошкодження АЗС", - сказав Терехов.
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