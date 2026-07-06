В Харькове нет дефицита топлива, несмотря на регулярные удары РФ по АЗС, - Терехов
Несмотря на регулярные российские удары по автозаправочным станциям, дефицита топлива и панического спроса в Харькове не наблюдается.
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Удары по АЗС
"Никакого ажиотажа в Харькове нет - топливо есть, АЗС работают. Да, очень много АЗС было повреждено и на прошлой неделе, и на предыдущей, и сегодня еще один случай (удара по АЗС. - Ред.). АЗС работают в соответствии с регламентами: когда звучит воздушная тревога, они приостанавливают свою работу", - сказал Терехов.
Защита АЗС
По его словам, городские власти работают над выработкой рекомендаций по дополнительным мерам безопасности на АЗС.
"Мы уже неоднократно общались с владельцами сетей, есть определенные разработки по защите АЗС, и некоторые из них уже внедряются. Кроме того, мы прислушиваемся к советам военных, чтобы разработать четкий алгоритм действий, позволяющий предотвратить повреждение АЗС", - сказал Терехов.
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