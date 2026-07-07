Россияне нанесли удары КАБами по Харькову: 1 человек погиб, 16 – пострадали, среди них трое детей
Днем 7 июля российские войска нанесли удары кабелями по Шевченковскому району Харькова.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Враг нанес удар КАБ по Шевченковскому району Харькова. В результате российского удара по Шевченковскому району пострадали 11 человек", - написал он.
Среди них - трое детей из одной семьи: 9-летняя девочка и мальчики 7 и 4 лет. У них развилась острая стрессовая реакция.
- Медики оказывают необходимую помощь.
- На месте работают все экстренные службы.
Позже чиновник добавил, что один человек погиб, а число пострадавших в Шевченковском районе возросло до 16, 11 из них получили взрывные ранения, еще у 5 – острая реакция на стресс.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль