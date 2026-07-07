Россияне нанесли удары КАБами по Харькову: 1 человек погиб, 16 – пострадали, среди них трое детей

Днем 7 июля российские войска нанесли удары кабелями по Шевченковскому району Харькова.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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"Враг нанес удар КАБ по Шевченковскому району Харькова. В результате российского удара по Шевченковскому району пострадали 11 человек", - написал он.



Среди них - трое детей из одной семьи: 9-летняя девочка и мальчики 7 и 4 лет. У них развилась острая стрессовая реакция.

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Медики оказывают необходимую помощь.

На месте работают все экстренные службы.

Позже чиновник добавил, что один человек погиб, а число пострадавших в Шевченковском районе возросло до 16, 11 из них получили взрывные ранения, еще у 5 – острая реакция на стресс.

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