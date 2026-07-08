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Войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову: повреждены дома, есть пострадавшие
Ночью 8 июля войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие и повреждения
Как отмечается, зафиксировано попадание ракет в Основянском и Немишлянском районах.
Повреждены более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей.
Предварительно, двое пострадавших — у них острая реакция на стресс.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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