Росія атакувала поштовий термінал поблизу Харкова трьома ракетами "Бандероль". ФОТОрепортаж

Російські війська 19 липня завдали ракетного удару по поштовому терміналу в передмісті Харкова. За попередніми даними, окупанти застосували три ракети типу S8000 "Бандероль". Загинули четверо людей, ще 20 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

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За даними слідства, 19 липня близько 11:00 російська армія завдала ракетного удару по передмістю Харкова. Попередньо встановлено, що ворог застосував три ракети типу S8000 "Бандероль".



Влучання зафіксовані по території поштового термінала. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа складського приміщення, також пошкоджено фасад будівлі.

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Четверо людей загинули, ще 20 — постраждали.



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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