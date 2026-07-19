У Харкові трирічна дитина випала з 5-го поверху і загинула: поліція звернулася до батьків

У Салтівському районі Харкова загинув трирічний хлопчик, який випав із вікна квартири на п’ятому поверсі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні обласної поліції.

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Дитина випала з вікна

Трагедія сталася 19 липня. До поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок, однак врятувати дитину не вдалося.

За попередніми даними, у момент падіння у квартирі перебували 29-річна мати хлопчика та його 7-річний брат. Від отриманих травм дитина померла.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

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Попередження для батьків

У поліції закликали дорослих не залишати маленьких дітей без нагляду навіть на короткий час.

"Відчинені вікна та балкони становлять смертельну небезпеку для дітей", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці наголосили, що москітні сітки не можуть захистити дитину від падіння, оскільки не витримують вагу.

Фахівці радять встановлювати спеціальні блокатори на вікна та не залишати поруч предмети або меблі, за допомогою яких дитина може дістатися до підвіконня.

На оприлюдненому фото видно речі на балконі, які могли слугувати своєрідними "сходами" для дитини і призветсти до трагедії.