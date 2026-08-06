12-летняя девочка погибла после падения с многоэтажного дома в Одессе: предварительная версия - самоубийство

В Приморском районе Одессы погибла 12-летняя девочка. Правоохранительные органы начали досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предварительным данным, тело ребенка обнаружили днем возле одного из многоэтажных домов. Полицейские установили, что девочка, которая вместе с бабушкой приехала в Одессу на отдых из другой области, упала с балкона общего пользования, расположенного на седьмом этаже жилого дома. От полученных травм она скончалась на месте. По предварительной информации, она выпрыгнула с балкона сама.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с соответствующей процессуальной отметкой и проводят расследование.

В полиции также отметили, что семья погибшей ранее не находилась в поле зрения правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать насмерть сбила годовалого сына в Одесской области, — полиция