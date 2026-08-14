В Харькове 4-летний мальчик выпал из окна и погиб: мать приговорили к 5 годам лишения свободы

В Харькове 29-летнюю женщину приговорили к пяти годам лишения свободы после гибели ее 4-летнего сына. Мать оставила мальчика и его 3-летнюю сестру одних в квартире на четвертом этаже и ушла на подработку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Мальчик выпал из окна четвертого этажа

Трагедия произошла в начале мая 2026 года. Утром женщина ушла из дома, оставив двух малолетних детей без присмотра.

4-летний мальчик залез на подоконник, потерял равновесие и выпал из окна четвертого этажа. От полученных травм ребенок умер в машине скорой помощи.

Когда правоохранители и спасатели попали в закрытую квартиру, там находилась 3-летняя сестра погибшего. У девочки обнаружили признаки обезвоживания. Ей оказали медицинскую помощь, после чего передали в патронатную семью.

Мать вернулась домой только вечером.

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Семья ранее состояла на учете в социальных службах

В ходе расследования выяснилось, что семья уже попадала в поле зрения социальных служб и правоохранительных органов.

В 2023 году женщину привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Одного из детей временно изымали, а семью поставили на учет как находящуюся в сложных жизненных обстоятельствах.

Суд признал женщину виновной в умышленном оставлении малолетнего лица без помощи, повлекшем смерть, и злостном неисполнении родительских обязанностей, повлекшем тяжкие последствия – по ч. 3 ст. 135 и ст. 166 УК Украины.

В суде она полностью признала свою вину. В настоящее время также решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

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Подозрение получила должностное лицо службы по делам детей

Отдельно правоохранители сообщили о подозрении руководительнице районной службы по делам детей.

По данным следствия, чиновница знала о сигналах о возможной угрозе жизни и здоровью детей, однако длительное время не принимала необходимых мер для их защиты.

Ей инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия, – ч. 3 ст. 367 УК Украины.

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