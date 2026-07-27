На Киевщине в искусственном водоеме утонула 13-летняя девочка

В Киевской области в искусственном водоеме утонула 13-летняя девочка.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трагедия во время игры у водоема

Несчастный случай произошел 26 июля в селе Богдановка. Вечером шестеро детей играли в волейбол рядом с водой.

Во время игры мяч улетел в озеро. Девочка прыгнула в воду, чтобы его достать. Она не умела плавать и не смогла выбраться.

На место происшествия вызвали правоохранителей и медиков. Несмотря на реанимационные меры, спасти ребенка не удалось.

Следователи начали досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по торговому центру в Запорожье: четверо пострадавших, среди них трое детей.

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