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На Киевщине в искусственном водоеме утонула 13-летняя девочка
В Киевской области в искусственном водоеме утонула 13-летняя девочка.
Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ.
Трагедия во время игры у водоема
Несчастный случай произошел 26 июля в селе Богдановка. Вечером шестеро детей играли в волейбол рядом с водой.
Во время игры мяч улетел в озеро. Девочка прыгнула в воду, чтобы его достать. Она не умела плавать и не смогла выбраться.
На место происшествия вызвали правоохранителей и медиков. Несмотря на реанимационные меры, спасти ребенка не удалось.
Следователи начали досудебное расследование.
- Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по торговому центру в Запорожье: четверо пострадавших, среди них трое детей.
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