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Новости Обстрелы Никопольщины
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6-летний мальчик пострадал вследствие удара РФ по Никополю

обстрел Днепропетровской области

В воскресенье, 26 июля, вследствие атаки РФ на Никополь в Днепропетровской области пострадал 6-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Состояние ребенка — средней тяжести 

Мальчика доставили в областную больницу в Днепре. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Вследствие атаки на территории частного домовладения возник пожар.

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Обстрелы области 

Всего в течение дня враг более 40 разатаковал три района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В Кривом Роге пострадали две женщины.

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