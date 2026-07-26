6-летний мальчик пострадал вследствие удара РФ по Никополю
В воскресенье, 26 июля, вследствие атаки РФ на Никополь в Днепропетровской области пострадал 6-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Состояние ребенка — средней тяжести
Мальчика доставили в областную больницу в Днепре. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Вследствие атаки на территории частного домовладения возник пожар.
Обстрелы области
Всего в течение дня враг более 40 разатаковал три района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В Кривом Роге пострадали две женщины.
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