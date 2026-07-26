6-річний хлопчик постраждав внаслідок удару РФ по Нікополю

У неділю, 26 липня, внаслідок атаки РФ по Нікополю Дніпропетровської області постраждав 6-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан дитини середньої тяжкості

Хлопчика доправили до обласної лікарні у Дніпрі. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Внаслідок атаки сталася пожежа на території приватного домоволодіння.

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Обстріли області

Загалом ворог впродовж дня понад 40 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. У Кривому Розі потраждали дві жінки.

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