6-річний хлопчик постраждав внаслідок удару РФ по Нікополю
У неділю, 26 липня, внаслідок атаки РФ по Нікополю Дніпропетровської області постраждав 6-річний хлопчик.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Стан дитини середньої тяжкості
Хлопчика доправили до обласної лікарні у Дніпрі. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Внаслідок атаки сталася пожежа на території приватного домоволодіння.
Обстріли області
Загалом ворог впродовж дня понад 40 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. У Кривому Розі потраждали дві жінки.
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