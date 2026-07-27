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На Київщині у штучній водоймі потонула 13 річна дівчинка
На Київщині у штучній водоймі потонула 13-річна дівчинка.
Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Трагедія під час гри біля водойми
Нещасний випадок стався 26 липня у селі Богданівка. Увечері шестеро дітей грали у волейбол поруч із водою.
Під час гри м’яч відлетів в озеро. Дівчинка стрибнула у воду, щоб його дістати. Вона не вміла плавати і не змогла вибратися.
На місце події викликали правоохоронців і медиків. Попри реанімаційні заходи, врятувати дитину не вдалося.
Слідчі розпочали досудове розслідування.
- Раніше повідомлялося, що РФ вдарила по торговій точці в Запоріжжі: четверо постраждалих, серед них троє дітей.
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