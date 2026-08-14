У Харкові 4-річний хлопчик випав із вікна і загинув: матір засудили до 5 років ув’язнення

У Харкові 29-річну жінку засудили до п’яти років позбавлення волі після загибелі її 4-річного сина. Матір залишила хлопчика та його 3-річну сестру самих у квартирі на четвертому поверсі й пішла на підробіток.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Хлопчик випав із вікна четвертого поверху

Трагедія сталася на початку травня 2026 року. Вранці жінка пішла з дому, залишивши двох малолітніх дітей без нагляду.

4-річний хлопчик заліз на підвіконня, втратив рівновагу та випав із вікна четвертого поверху. Від отриманих травм дитина померла в автомобілі швидкої допомоги.

Коли правоохоронці та рятувальники потрапили до зачиненої квартири, там перебувала 3-річна сестра загиблого. У дівчинки виявили ознаки зневоднення. Їй надали медичну допомогу, після чого передали до патронатної родини.

Мати повернулася додому лише ввечері.

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Родина раніше перебувала на обліку соцслужб

Під час розслідування з’ясувалося, що сім’я вже потрапляла в поле зору соціальних служб і правоохоронців.

У 2023 році жінку притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Одну з дітей тимчасово вилучали, а родину взяли на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах.

Суд визнав жінку винною у завідомому залишенні малолітньої особи без допомоги, що спричинило смерть, та злісному невиконанні батьківських обов’язків, яке призвело до тяжких наслідків – за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 КК України.

У суді вона повністю визнала свою провину. Наразі також вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав.

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Підозру отримала посадовиця служби у справах дітей

Окремо правоохоронці повідомили про підозру керівниці районної служби у справах дітей.

За даними слідства, посадовиця знала про сигнали щодо можливої загрози життю та здоров’ю дітей, однак тривалий час не вживала необхідних заходів для їхнього захисту.

Їй інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, – ч. 3 ст. 367 КК України.

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