562 0
Трое пострадавших в результате атак РФ на Киевскую область за последние сутки
В результате российских атак на Киевскую область за последние сутки пострадали три человека.
Об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Наибольшие повреждения зафиксированы в Фастовском и Бучанском районах. Всего в области повреждено 32 объекта: 26 частных домов, 4 транспортных средства и 2 производственно-складских помещения", — говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты обследуют поврежденные дома и ликвидируют последствия атаки.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль