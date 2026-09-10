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Новости Обстрел Киевщины
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Трое пострадавших в результате атак РФ на Киевскую область за последние сутки

Атака шахидов на Киевскую область 9 сентября: что известно о последствиях?

В результате российских атак на Киевскую область за последние сутки пострадали три человека.

Об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Наибольшие повреждения зафиксированы в Фастовском и Бучанском районах. Всего в области повреждено 32 объекта: 26 частных домов, 4 транспортных средства и 2 производственно-складских помещения", — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты обследуют поврежденные дома и ликвидируют последствия атаки.

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Киевская область (5080) обстрел (35326)
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