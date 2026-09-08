Удар РФ по Киевщине: в Белоцерковской громаде горит предприятие

В Белоцерковской громаде Киевской области в результате российского нападения 8 сентября произошел пожар на одном из предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Белоцерковская городская территориальная громада сообщила в Telegram.

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На предприятии возник пожар

Жителям близлежащих домов рекомендуют закрыть окна и, по возможности, не находиться в зоне задымления.

Также людей призывают не проводить фото- и видеофиксацию последствий атаки и не распространять соответствующие материалы в сети.

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Обстрел Киевщины

Ранее сообщалось, что в результате российского нападения на Киевскую область погибли два человека, ещё трое пострадали.

В Бучанском районе в результате удара БПЛА возник пожар на территории складских помещений, который уже ликвидирован.

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