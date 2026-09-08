Удар РФ по Киевщине: в Белоцерковской громаде горит предприятие
В Белоцерковской громаде Киевской области в результате российского нападения 8 сентября произошел пожар на одном из предприятий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Белоцерковская городская территориальная громада сообщила в Telegram.
На предприятии возник пожар
Жителям близлежащих домов рекомендуют закрыть окна и, по возможности, не находиться в зоне задымления.
Также людей призывают не проводить фото- и видеофиксацию последствий атаки и не распространять соответствующие материалы в сети.
Обстрел Киевщины
Ранее сообщалось, что в результате российского нападения на Киевскую область погибли два человека, ещё трое пострадали.
В Бучанском районе в результате удара БПЛА возник пожар на территории складских помещений, который уже ликвидирован.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль