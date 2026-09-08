Спасатели потушили пожар в ТЦ Прилук после атаки РФ: пострадали два человека

Спасатели потушили пожар в торговом центре в Прилуках Черниговской области, возникший в результате российской атаки 8 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Черниговской области.

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Пожар охватил тысячи квадратных метров

В результате российского удара огонь распространился на площадь 4400 кв. м. Пламя быстро распространялось из-за значительной пожарной нагрузки и большого количества легковоспламеняющихся материалов.

Работа спасателей осложнялась угрозой повторных ударов. Из-за этого они были вынуждены отходить в безопасные места.

К ликвидации пожара были привлечены около 50 спасателей и 15 единиц техники.

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Двое человек пострадали в результате российского удара

По предварительным данным, в результате атаки пострадали женщина 1974 года рождения и мужчина 1989 года рождения.

По данным полиции Черниговской области, предположительно, они отравились угарным газом.

Пострадавшие проходят амбулаторное лечение.

Ранее мы сообщали, что утром 8 сентября 2026 года враг атаковал торговый центр в Прилуках в Черниговской области.

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