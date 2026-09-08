Спасатели потушили пожар в ТЦ Прилук после атаки РФ: пострадали два человека
Спасатели потушили пожар в торговом центре в Прилуках Черниговской области, возникший в результате российской атаки 8 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Черниговской области.
Пожар охватил тысячи квадратных метров
В результате российского удара огонь распространился на площадь 4400 кв. м. Пламя быстро распространялось из-за значительной пожарной нагрузки и большого количества легковоспламеняющихся материалов.
Работа спасателей осложнялась угрозой повторных ударов. Из-за этого они были вынуждены отходить в безопасные места.
К ликвидации пожара были привлечены около 50 спасателей и 15 единиц техники.
Двое человек пострадали в результате российского удара
По предварительным данным, в результате атаки пострадали женщина 1974 года рождения и мужчина 1989 года рождения.
По данным полиции Черниговской области, предположительно, они отравились угарным газом.
Пострадавшие проходят амбулаторное лечение.
Ранее мы сообщали, что утром 8 сентября 2026 года враг атаковал торговый центр в Прилуках в Черниговской области.
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