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Росіяни вдарили по заводу "Олейна" у Дніпрі
Російські окупанти вранці атакували завод "Олейна" - підприємство харчової промисловості, що спеціалізується на виробництві рафінованої та дезодорованої соняшникової олії.
Про це повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Медіа пишуть, що росіяни обстріляли в Дніпрі "підприємство харчової промисловості". Все Місто бачить куди влучили грьобані "Бандеролі". Це самісіньке середмістя. Все Місто бачить, що це - "Олейна".
Підприємство, яке обстрілювали вже неодноразово. Всі знають, що це АМЕРИКАНСЬКА власність, яка належить корпорації Bunge. ...
А ми вперто розказуємо про абстрактні зруйновані "підприємства".
Замість того, щоб підключати МЗС та волати про це на весь світ", - зазначив очільник міста.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що російські окупанти вдарили по підприємству в Дніпрі, внаслідок чого є загиблі та поранені.
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А чому їх не відвезли не показули зруйновані американські підприємства ?