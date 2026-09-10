Росіяни вдарили по заводу "Олейна" у Дніпрі

Російські окупанти вранці атакували завод "Олейна" - підприємство харчової промисловості, що спеціалізується на виробництві рафінованої та дезодорованої соняшникової олії.

Про це повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Медіа пишуть, що росіяни обстріляли в Дніпрі "підприємство харчової промисловості". Все Місто бачить куди влучили грьобані "Бандеролі". Це самісіньке середмістя. Все Місто бачить, що це - "Олейна".



Підприємство, яке обстрілювали вже неодноразово. Всі знають, що це АМЕРИКАНСЬКА власність, яка належить корпорації Bunge. ...

А ми вперто розказуємо про абстрактні зруйновані "підприємства".

Замість того, щоб підключати МЗС та волати про це на весь світ", - зазначив очільник міста.

Читайте: Уже відомо про 16 поранених унаслідок ранкових ударів по Краматорську. ФОТО (оновлено)

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що російські окупанти вдарили по підприємству в Дніпрі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Читайте: Загинула людина, двоє поранених: наслідки ранкових ударів РФ по Київщині