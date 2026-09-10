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Новини Атака на Дніпро
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Росіяни вдарили по заводу "Олейна" у Дніпрі

Завод Олейна атакували росіяни у Дніпрі: подробиці

Російські окупанти вранці атакували завод "Олейна" - підприємство харчової промисловості, що спеціалізується на виробництві рафінованої та дезодорованої соняшникової олії.

Про це повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Медіа пишуть, що росіяни обстріляли в Дніпрі "підприємство харчової промисловості". Все Місто бачить куди влучили грьобані "Бандеролі". Це самісіньке середмістя. Все Місто бачить, що це - "Олейна".

Підприємство, яке обстрілювали вже неодноразово. Всі знають, що це АМЕРИКАНСЬКА власність, яка належить корпорації Bunge. ...

А ми вперто розказуємо про абстрактні зруйновані "підприємства".
Замість того, щоб підключати МЗС та волати про це на весь світ", - зазначив очільник міста.

Читайте: Уже відомо про 16 поранених унаслідок ранкових ударів по Краматорську. ФОТО (оновлено)

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що російські окупанти вдарили по підприємству в Дніпрі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Читайте: Загинула людина, двоє поранених: наслідки ранкових ударів РФ по Київщині

Автор: 

Дніпро (3160) обстріл (36636) Дніпропетровська область (5254) Дніпровський район (489)
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Топ коментарі
+11
Чого дзеркально не б'ють по харчовій промисловості рашки?
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10.09.2026 13:42 Відповісти
+5
Зате у євреїв в Умані свято і трубопровід дружба стоїть цілий
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10.09.2026 13:52 Відповісти
+3
головне що абезьяна подарувала футболки Київський режим двум передастам

А чому їх не відвезли не показули зруйновані американські підприємства ?
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10.09.2026 14:01 Відповісти

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