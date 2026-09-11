Гірники Віталій Губа та Євген Шевченко загинули під час удару РФ по Павлограду, - ДТЕК. ФОТО

Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками на центру Павлограда загинули двоє працівників ДТЕК, також є поранені.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

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"Страшна трагедія: ворог забрав життя двох наших працівників під час атаки на Павлоград, ще четверо поранені", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про загиблих

39-річний Віталій Губа працював гірником очисного забою видобувної дільниці. У нього залишилися батьки та дружина.

43-річний Євген Шевченко працював машиністом гірничих виїмкових машин. У нього залишилися батьки, дружина, син та маленька донька.

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Поранені працівники

Зазначається, що пораненим оперативно надано всю необхідну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Компанія допомагатиме їм під час лікування та відновлення.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Віталія Губи та Євгена Шевченка. ДТЕК надасть родинам загиблих усю необхідну підтримку", - додали в компанії.

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