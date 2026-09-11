1 038 2
Гірники Віталій Губа та Євген Шевченко загинули під час удару РФ по Павлограду, - ДТЕК. ФОТО
Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками на центру Павлограда загинули двоє працівників ДТЕК, також є поранені.
Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"Страшна трагедія: ворог забрав життя двох наших працівників під час атаки на Павлоград, ще четверо поранені", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про загиблих
- 39-річний Віталій Губа працював гірником очисного забою видобувної дільниці. У нього залишилися батьки та дружина.
- 43-річний Євген Шевченко працював машиністом гірничих виїмкових машин. У нього залишилися батьки, дружина, син та маленька донька.
Поранені працівники
Зазначається, що пораненим оперативно надано всю необхідну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Компанія допомагатиме їм під час лікування та відновлення.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Віталія Губи та Євгена Шевченка. ДТЕК надасть родинам загиблих усю необхідну підтримку", - додали в компанії.
Що передувало?
- 10 вересня російські війська атакували місто Павлоград на Дніпропетровщині. Через атаку загинуло п'ятеро людей, ще 67 цивільних дістали травми та поранення.
- 11 вересня у Павлограді оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль