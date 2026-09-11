Атака РФ на Павлоград: 11 вересня у місті день жалоби
11 вересня у Павлограді оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
"Місто згадує п’ятьох своїх мешканців, чиї життя забрали російські дрони.
Це черговий злочин Росії проти мирних людей. Тих, хто жив, працював, виховував дітей. Російські атаки несуть смерть і руйнування у наші міста та села", - йдеться в дописі.
Ганжа висловив співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять тим, кого вбили російські терористи.
Що відомо?
10 вересня російські війська атакували місто Павлоград на Дніпропетровщині. Через атаку загинуло п'ятеро людей, ще 67 цивільних дістали травми та поранення.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль