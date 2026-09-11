Атака РФ на Павлоград: 11 вересня у місті день жалоби

11 вересня у Павлограді оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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"Місто згадує п’ятьох своїх мешканців, чиї життя забрали російські дрони.

Це черговий злочин Росії проти мирних людей. Тих, хто жив, працював, виховував дітей. Російські атаки несуть смерть і руйнування у наші міста та села", - йдеться в дописі.

Ганжа висловив співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять тим, кого вбили російські терористи.

Що відомо?

10 вересня російські війська атакували місто Павлоград на Дніпропетровщині. Через атаку загинуло п'ятеро людей, ще 67 цивільних дістали травми та поранення.

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