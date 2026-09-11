Атака РФ на Павлоград: 11 сентября в городе день траура

11 сентября в Павлограде объявлен днем траура по погибшим в результате российского удара.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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"Город чтит память пяти своих жителей, чьи жизни унесли российские дроны.

Это очередное преступление России против мирных людей. Тех, кто жил, работал, воспитывал детей. Российские атаки несут смерть и разрушения в наши города и села", — говорится в сообщении.

Ганжа выразил соболезнования родным и близким. Светлая память тем, кого убили российские террористы.

Что известно?

10 сентября российские войска атаковали город Павлоград в Днепропетровской области. В результате атаки погибли пять человек, еще 67 гражданских получили травмы и ранения.

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