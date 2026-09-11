Атака РФ на Павлоград: 11 сентября в городе день траура
11 сентября в Павлограде объявлен днем траура по погибшим в результате российского удара.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
"Город чтит память пяти своих жителей, чьи жизни унесли российские дроны.
Это очередное преступление России против мирных людей. Тех, кто жил, работал, воспитывал детей. Российские атаки несут смерть и разрушения в наши города и села", — говорится в сообщении.
Ганжа выразил соболезнования родным и близким. Светлая память тем, кого убили российские террористы.
Что известно?
10 сентября российские войска атаковали город Павлоград в Днепропетровской области. В результате атаки погибли пять человек, еще 67 гражданских получили травмы и ранения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль