Россия атаковала Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области: десятки человек пострадали
Российские войска в течение суток наносили удары по Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областям. В результате обстрелов и ударов беспилотников 17 человек получили ранения, в том числе двое детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Запорожской области ранены пять человек
В Запорожской области за сутки зафиксировали 896 ударов по 59 населенным пунктам. В ходе атак пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщил сопредседатель комитета по обороне области Иван Федоров.
Российские войска нанесли 26 авиаударов, задействовали 662 беспилотника, четыре раза обстреляли из РСЗО и нанесли 204 артиллерийских удара.
Под обстрелом оказались Запорожье, Запорожский район и населенные пункты области. Информация о повреждениях уточняется.
В Днепропетровской области пострадали три человека
С вечера 10 сентября российские войска более десяти раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.
В Днепре на территории частного предприятия загорелись грузовики. Ранения получили двое мужчин.
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская громады. Повреждены частные дома и автомобиль, еще один человек получил ранения.
В Пятихатской общине Каменского района повреждена инфраструктура.
В Херсонской области ранены девять человек
В Херсонской области в течение суток российские войска атаковали населенные пункты с помощью авиации, беспилотников и артиллерии, сообщил глава ОГА Александр Прокудин
Под обстрелами оказались Херсон и более 40 населенных пунктов области. Российские удары повредили многоэтажное здание, шесть частных домов, административное здание, фермерское хозяйство и транспорт.
За сутки в результате российской агрессии девять человек получили ранения.
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