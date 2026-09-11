Россия атаковала Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области: десятки человек пострадали

Российские войска в течение суток наносили удары по Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областям. В результате обстрелов и ударов беспилотников 17 человек получили ранения, в том числе двое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Запорожской области ранены пять человек

В Запорожской области за сутки зафиксировали 896 ударов по 59 населенным пунктам. В ходе атак пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщил сопредседатель комитета по обороне области Иван Федоров.

Российские войска нанесли 26 авиаударов, задействовали 662 беспилотника, четыре раза обстреляли из РСЗО и нанесли 204 артиллерийских удара.

Под обстрелом оказались Запорожье, Запорожский район и населенные пункты области. Информация о повреждениях уточняется.

В Днепропетровской области пострадали три человека

С вечера 10 сентября российские войска более десяти раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.

В Днепре на территории частного предприятия загорелись грузовики. Ранения получили двое мужчин.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская громады. Повреждены частные дома и автомобиль, еще один человек получил ранения.

В Пятихатской общине Каменского района повреждена инфраструктура.

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В Херсонской области ранены девять человек

В Херсонской области в течение суток российские войска атаковали населенные пункты с помощью авиации, беспилотников и артиллерии, сообщил глава ОГА Александр Прокудин

Под обстрелами оказались Херсон и более 40 населенных пунктов области. Российские удары повредили многоэтажное здание, шесть частных домов, административное здание, фермерское хозяйство и транспорт.

За сутки в результате российской агрессии девять человек получили ранения.

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