Росія атакувала Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області: десятки людей постраждали

Російські війська протягом доби атакували Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області. Внаслідок обстрілів і ударів безпілотниками 17 людей дістали поранення, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Запоріжжі поранені п’ятеро людей

У Запорізькій області за добу зафіксували 896 ударів по 59 населених пунктах. Під час атак постраждали п’ятеро людей, зокрема двоє дітей, повідомив співголова оборони області Іван Федоров.

Російські війська завдали 26 авіаударів, застосували 662 безпілотники, чотири рази били з РСЗВ та завдали 204 артилерійських ударів.

Під вогнем опинилися Запоріжжя, Запорізький район та населені пункти області. Інформація про пошкодження уточнюється.

На Дніпропетровщині постраждали троє людей

З вечора 10 вересня російські війська понад десять разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.

У Дніпрі на території приватного підприємства загорілися вантажівки. Поранення отримали двоє чоловіків.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено приватні будинки й автомобіль, ще одна людина дістала поранення.

У П'ятихатській громаді Кам'янського району пошкоджено інфраструктуру.

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На Херсонщині поранені дев’ятеро людей

На Херсонщині протягом доби російські війська атакували населені пункти авіацією, безпілотниками та артилерією, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін

Під обстрілами перебували Херсон та понад 40 населених пунктів області. Російські удари пошкодили багатоповерхівку, шість приватних будинків, адміністративну будівлю, фермерське господарство та транспорт.

За добу через російську агресію дев’ятеро людей дістали поранення.

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