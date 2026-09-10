Росіяни ввечері знову вдарили по Дніпру: є постраждалі

Увечері 10 вересня російська окупаційна армія вчетверте за добу атакувала Дніпро. Внаслідок удару в місті сталася пожежа, загорілися вантажівки, двоє людей постраждали.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі, пише Цензор.НЕТ.

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Четверта атака за добу: є постраждалі

За інформацією Ганжі, через російський удар у Дніпрі виникла пожежа. Загорілися вантажівки.

Поранення дістав 56-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.

Також до лікарні доправили 61-річного жителя Дніпра. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

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Росіяни чотири рази били по Дніпру

Перша атака сталася близько 9:00 10 вересня. Тоді через російський удар було пошкоджено підприємство харчової промисловості.

Близько 11:30 російські війська знову вдарили по цьому підприємству. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення.

Під час третьої атаки у Дніпрі спалахнули продуктові склади.

Раніше під час ранкової атаки під удар також потрапив завод "Олейна", який належить американській корпорації Bunge. Міський голова наголосив, що підприємство перебуває в американській власності. За його словами, нещодавно завод особисто відвідував американський сенатор Річард Блюменталь.

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