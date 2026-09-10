Росіяни ввечері знову вдарили по Дніпру: є постраждалі
Увечері 10 вересня російська окупаційна армія вчетверте за добу атакувала Дніпро. Внаслідок удару в місті сталася пожежа, загорілися вантажівки, двоє людей постраждали.
Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі, пише Цензор.НЕТ.
Четверта атака за добу: є постраждалі
За інформацією Ганжі, через російський удар у Дніпрі виникла пожежа. Загорілися вантажівки.
Поранення дістав 56-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.
Також до лікарні доправили 61-річного жителя Дніпра. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
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Перша атака сталася близько 9:00 10 вересня. Тоді через російський удар було пошкоджено підприємство харчової промисловості.
Близько 11:30 російські війська знову вдарили по цьому підприємству. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення.
Під час третьої атаки у Дніпрі спалахнули продуктові склади.
Раніше під час ранкової атаки під удар також потрапив завод "Олейна", який належить американській корпорації Bunge. Міський голова наголосив, що підприємство перебуває в американській власності. За його словами, нещодавно завод особисто відвідував американський сенатор Річард Блюменталь.
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