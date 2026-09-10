Росіяни втретє за день вдарили по Дніпру: горять продуктові склади
Увечері 10 вересня російські війська завдали чергового удару по Дніпру.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Ворог втретє за день завдав удару по Дніпру", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки спалахнули продуктові склади.
Інформацію про постраждалих уточнюється.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що російські окупанти вдарили по підприємству в Дніпрі, внаслідок чого є загиблі та поранені.
- Пізніше стало відомо, що російські окупанти у Дніпрі атакували завод "Олейна" - підприємство харчової промисловості, що спеціалізується на виробництві рафінованої та дезодорованої соняшникової олії.
Топ коментарі
+11 Андрій Лавриненко
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+10 Vasya Petrov #615797
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+8 Михайло Иляш
показати весь коментар10.09.2026 19:10 Відповісти Посилання
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