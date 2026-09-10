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Новини Атака на Дніпро Удари РФ по складах
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Росіяни втретє за день вдарили по Дніпру: горять продуктові склади

Росіяни вдарили по продуктових складах у Дніпрі

Увечері 10 вересня російські війська завдали чергового удару по Дніпру.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Ворог втретє за день завдав удару по Дніпру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки спалахнули продуктові склади.

Інформацію про постраждалих уточнюється.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що російські окупанти вдарили по підприємству в Дніпрі, внаслідок чого є загиблі та поранені.
  • Пізніше стало відомо, що російські окупанти у Дніпрі атакували завод "Олейна" - підприємство харчової промисловості, що спеціалізується на виробництві рафінованої та дезодорованої соняшникової олії.

Також читайте: Сибіга щодо удару РФ по підприємству "Олейна": Терористична кампанія проти американського бізнесу та економічних інтересів США

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Дніпро (3160) обстріл (36636) Дніпропетровська область (5254) Дніпровський район (489)
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Топ коментарі
+11
У нас всі гроші на дрони пішли на командіровочниє нашому стендаперу. А ораві слуг народа ще і хрючева подай пожрать.
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10.09.2026 19:07 Відповісти
+10
***, а той вештається по закордону, скільки державних коштів просирає
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10.09.2026 19:09 Відповісти
+8
АБО МИ ЗНИЩИМО КРАДІЇВ або через 1-2 роки від нас не лишиться і сліду
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10.09.2026 19:10 Відповісти

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