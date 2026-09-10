Сибіга щодо удару РФ по підприємству "Олейна": Терористична кампанія проти американського бізнесу та економічних інтересів США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував удар РФ по підприємству "Олейна" у Дніпрі.

Про це повідомляє МЗС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Росія знову завдала удару по цивільному підприємству з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить американському агробізнес-гіганту Bunge. Щонайменше двоє людей загинули", - нагадав міністр.

Зазначається, що підприємство зазнало серйозних пошкоджень.

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Частина терористичної кампанії

"Це не випадковість, а частина систематичної терористичної кампанії Москви проти американського бізнесу та економічних інтересів США. Це сталося лише через кілька тижнів після нападу на іншу компанію, якою володіє американський бізнес, у Сумській області", - наголосив Сибіга.

Він додав, що такі удари підкреслюють нагальну необхідність посилення української протиповітряної оборони та збільшення тиску на російський режим, щоб змусити його припинити війну та перейти до змістовної дипломатії.

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