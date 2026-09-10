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Новини Атака на Дніпро
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Сибіга щодо удару РФ по підприємству "Олейна": Терористична кампанія проти американського бізнесу та економічних інтересів США

Сибіга про атаку РФ на Олейну в Дніпрі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував удар РФ по підприємству "Олейна" у Дніпрі.

Про це повідомляє МЗС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Росія знову завдала удару по цивільному підприємству з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить американському агробізнес-гіганту Bunge. Щонайменше двоє людей загинули", - нагадав міністр.

Зазначається, що підприємство зазнало серйозних пошкоджень.

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Частина терористичної кампанії

"Це не випадковість, а частина систематичної терористичної кампанії Москви проти американського бізнесу та економічних інтересів США. Це сталося лише через кілька тижнів після нападу на іншу компанію, якою володіє американський бізнес, у Сумській області", - наголосив Сибіга.

Він додав, що такі удари підкреслюють нагальну необхідність посилення української протиповітряної оборони та збільшення тиску на російський режим, щоб змусити його припинити війну та перейти до змістовної дипломатії.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що російські окупанти вдарили по підприємству в Дніпрі, внаслідок чого є загиблі та поранені.
  • Пізніше стало відомо, що російські окупанти у Дніпрі атакували завод "Олейна" - підприємство харчової промисловості, що спеціалізується на виробництві рафінованої та дезодорованої соняшникової олії.

Автор: 

Дніпро (3160) обстріл (36636) США (22583) Дніпропетровська область (5254) Дніпровський район (489)
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Топ коментарі
+9
Ну тепер хоч будем знати кому належить "Олейна"
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10.09.2026 15:45 Відповісти
+4
У них відбулась чудова і дуже змістовна розмова. Зі слів рудого недоумка, путін аж пищить, так хоче укласти угоду) Це просто наш клован пручається...
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10.09.2026 15:59 Відповісти
+3
***** вже не знає як срати на голову трампону, а він ніяк не пойме...
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10.09.2026 15:47 Відповісти

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