Сибіга щодо удару РФ по підприємству "Олейна": Терористична кампанія проти американського бізнесу та економічних інтересів США
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував удар РФ по підприємству "Олейна" у Дніпрі.
Про це повідомляє МЗС, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Росія знову завдала удару по цивільному підприємству з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить американському агробізнес-гіганту Bunge. Щонайменше двоє людей загинули", - нагадав міністр.
Зазначається, що підприємство зазнало серйозних пошкоджень.
Частина терористичної кампанії
"Це не випадковість, а частина систематичної терористичної кампанії Москви проти американського бізнесу та економічних інтересів США. Це сталося лише через кілька тижнів після нападу на іншу компанію, якою володіє американський бізнес, у Сумській області", - наголосив Сибіга.
Він додав, що такі удари підкреслюють нагальну необхідність посилення української протиповітряної оборони та збільшення тиску на російський режим, щоб змусити його припинити війну та перейти до змістовної дипломатії.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що російські окупанти вдарили по підприємству в Дніпрі, внаслідок чого є загиблі та поранені.
- Пізніше стало відомо, що російські окупанти у Дніпрі атакували завод "Олейна" - підприємство харчової промисловості, що спеціалізується на виробництві рафінованої та дезодорованої соняшникової олії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль