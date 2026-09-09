Війська РФ завдали удару по Дніпру: виникли пожежі, з-під завалів будинку врятували трьох людей (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 9 вересня 2026 року, війська РФ завдали удару по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Куди поцілив ворог?

За його словами, внаслідок удару зайнялися кілька пожеж. Горять склад з будівельними матеріалами та приватний будинок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ зранку завдала удару по Дніпру: у місті спалахнула пожежа (оновлено)

"Попередньо, у підвалі будинку можуть бути люди. На місці працюють усі екстрені служби", - спершу писав він.

Є постраждалі

Згодом стало відомо, що рятувальники дістали з підвалу понівеченого ворожим ударом будинку трьох людей.

Медики надають їм необхідну допомогу. Пожежу продовжують гасити.

Також читайте: Ворог атакував склади логістичної компанії в Дніпрі: є поранені, спалахнула пожежа

Стан поранених

Як пізніше повідомили в ОВА, дві людини ушпиталені через атаку росіян на Дніпро. Це 51-річний чоловік та 52-річна жінка.

15-річний хлопець, який був у понівеченому ворожим ударом будинку, госпіталізації не потребує

У місті пошкоджені понад 10 приватних будинків та щонайменше одна багатоповерхівка.