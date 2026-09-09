Війська РФ завдали удару по Дніпру: виникли пожежі, з-під завалів будинку врятували трьох людей (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти середи, 9 вересня 2026 року, війська РФ завдали удару по Дніпру.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
За його словами, внаслідок удару зайнялися кілька пожеж. Горять склад з будівельними матеріалами та приватний будинок.
"Попередньо, у підвалі будинку можуть бути люди. На місці працюють усі екстрені служби", - спершу писав він.
Є постраждалі
Згодом стало відомо, що рятувальники дістали з підвалу понівеченого ворожим ударом будинку трьох людей.
Медики надають їм необхідну допомогу. Пожежу продовжують гасити.
Стан поранених
Як пізніше повідомили в ОВА, дві людини ушпиталені через атаку росіян на Дніпро. Це 51-річний чоловік та 52-річна жінка.
15-річний хлопець, який був у понівеченому ворожим ударом будинку, госпіталізації не потребує
У місті пошкоджені понад 10 приватних будинків та щонайменше одна багатоповерхівка.
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