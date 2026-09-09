Войска РФ нанесли удар по Днепру: возникли пожары, из-под завалов здания спасли трех человек (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
В ночь на среду, 9 сентября 2026 года, войска РФ нанесли удар по Днепру.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Куда попал враг?
По его словам, в результате удара возникло несколько пожаров. Горят склад со строительными материалами и частный дом.
"Предварительно, в подвале дома могут находиться люди. На месте работают все экстренные службы", — сначала писал он.
Есть пострадавшие
Впоследствии стало известно, что спасатели извлекли из подвала дома, поврежденного вражеским ударом, трех человек.
Медики оказывают им необходимую помощь. Пожар продолжают тушить.
Состояние раненых
Как позже сообщили в ОВА, два человека госпитализированы из-за атаки россиян на Днепр. Это 51-летний мужчина и 52-летняя женщина.
15-летний парень, находившийся в изуродованном вражеским ударом доме, в госпитализации не нуждается
В городе повреждено более 10 частных домов и по меньшей мере одна многоэтажка.
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