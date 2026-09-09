Войска РФ нанесли удар по Днепру: возникли пожары, из-под завалов здания спасли трех человек (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 9 сентября 2026 года, войска РФ нанесли удар по Днепру.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Куда попал враг?

По его словам, в результате удара возникло несколько пожаров. Горят склад со строительными материалами и частный дом.

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"Предварительно, в подвале дома могут находиться люди. На месте работают все экстренные службы", — сначала писал он.

Есть пострадавшие

Впоследствии стало известно, что спасатели извлекли из подвала дома, поврежденного вражеским ударом, трех человек.

Медики оказывают им необходимую помощь. Пожар продолжают тушить.

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Состояние раненых

Как позже сообщили в ОВА, два человека госпитализированы из-за атаки россиян на Днепр. Это 51-летний мужчина и 52-летняя женщина.

15-летний парень, находившийся в изуродованном вражеским ударом доме, в госпитализации не нуждается

В городе повреждено более 10 частных домов и по меньшей мере одна многоэтажка.