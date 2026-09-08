Россия утром нанесла удар по Днепру: в городе вспыхнул пожар (обновлено)

Утром 8 сентября 2026 года враг нанес удар по Днепру.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По данным ОГА, в результате атаки возник пожар. Спасатели уже локализовали его.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Больше о вражеской атаке на данный момент не известно.

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Обновленная информация

Как позже сообщили в ОВА, один человек пострадал из-за атаки россиян на Днепр.

31-летней женщине медики оказали помощь на месте. От госпитализации она отказалась.