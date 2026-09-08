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Россия утром нанесла удар по Днепру: в городе вспыхнул пожар (обновлено)
Утром 8 сентября 2026 года враг нанес удар по Днепру.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОГА, в результате атаки возник пожар. Спасатели уже локализовали его.
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Больше о вражеской атаке на данный момент не известно.
Обновленная информация
Как позже сообщили в ОВА, один человек пострадал из-за атаки россиян на Днепр.
31-летней женщине медики оказали помощь на месте. От госпитализации она отказалась.
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