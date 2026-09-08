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РФ зранку завдала удару по Дніпру: у місті спалахнула пожежа (оновлено)
Зранку 8 вересня 2026 року ворог завдав удару по Дніпру.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За даними ОВА, внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники іі вже локалізували.
Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Більше про ворожу атаку на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Як пізніше повідомили в ОВА, одна людина постраждала через атаку росіян на Дніпро.
31-річній жінці медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилася.
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