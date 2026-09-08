РФ зранку завдала удару по Дніпру: у місті спалахнула пожежа (оновлено)

Зранку 8 вересня 2026 року ворог завдав удару по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники іі вже локалізували.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Більше про ворожу атаку на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Як пізніше повідомили в ОВА, одна людина постраждала через атаку росіян на Дніпро.

31-річній жінці медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилася.