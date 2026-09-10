Сибига о ударе РФ по предприятию "Олейна": террористическая кампания против американского бизнеса и экономических интересов США
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал удар РФ по предприятию "Олейна" в Днепре.
Об этом сообщает МИД, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Россия вновь нанесла удар по гражданскому предприятию по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащему американскому агробизнес-гиганту Bunge. По меньшей мере два человека погибли", - напомнил министр.
Отмечается, что предприятие получило серьезные повреждения.
Часть террористической кампании
"Это не случайность, а часть систематической террористической кампании Москвы против американского бизнеса и экономических интересов США. Это произошло всего через несколько недель после нападения на другую компанию, принадлежащую американскому бизнесу, в Сумской области", - подчеркнул Сибига.
Он добавил, что такие удары подчеркивают насущную необходимость усиления украинской противовоздушной обороны и увеличения давления на российский режим, чтобы заставить его прекратить войну и перейти к содержательной дипломатии.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по предприятию в Днепре, в результате чего есть погибшие и раненые.
- Позже стало известно, что российские оккупанты в Днепре атаковали завод "Олейна" — предприятие пищевой промышленности, специализирующееся на производстве рафинированного и дезодорированного подсолнечного масла.
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