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Новости Атака на Днепр
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Сибига о ударе РФ по предприятию "Олейна": террористическая кампания против американского бизнеса и экономических интересов США

Сибига об атаке РФ на "Олейну" в Днепре

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал удар РФ по предприятию "Олейна" в Днепре.

Об этом сообщает МИД, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Россия вновь нанесла удар по гражданскому предприятию по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащему американскому агробизнес-гиганту Bunge. По меньшей мере два человека погибли", - напомнил министр.

Отмечается, что предприятие получило серьезные повреждения.

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Часть террористической кампании

"Это не случайность, а часть систематической террористической кампании Москвы против американского бизнеса и экономических интересов США. Это произошло всего через несколько недель после нападения на другую компанию, принадлежащую американскому бизнесу, в Сумской области", - подчеркнул Сибига.

Он добавил, что такие удары подчеркивают насущную необходимость усиления украинской противовоздушной обороны и увеличения давления на российский режим, чтобы заставить его прекратить войну и перейти к содержательной дипломатии.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по предприятию в Днепре, в результате чего есть погибшие и раненые.
  • Позже стало известно, что российские оккупанты в Днепре атаковали завод "Олейна" — предприятие пищевой промышленности, специализирующееся на производстве рафинированного и дезодорированного подсолнечного масла.

Автор: 

Днепр (4795) обстрел (35326) США (30447) Днепропетровская область (5691) Днепровский район (478)
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Топ комментарии
+7
Ну тепер хоч будем знати кому належить "Олейна"
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10.09.2026 15:45 Ответить
+3
***** вже не знає як срати на голову трампону, а він ніяк не пойме...
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10.09.2026 15:47 Ответить
+3
У них відбулась чудова і дуже змістовна розмова. Зі слів рудого недоумка, путін аж пищить, так хоче укласти угоду) Це просто наш клован пручається...
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10.09.2026 15:59 Ответить

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