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Новости Атака на Днепр Удар РФ по склам на Киевщие
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Россияне третий раз за день нанесли удар по Днепру: горят продуктовые склады

Россияне нанесли удар по продуктовым складам в Днепре

Вечером 10 сентября российские войска нанесли очередной удар по Днепру.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Враг третий раз за день нанес удар по Днепру", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки загорелись продуктовые склады.

Информация о пострадавших уточняется.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по предприятию в Днепре, в результате чего есть погибшие и раненые.
  • Позже стало известно, что российские оккупанты в Днепре атаковали завод "Олейна" — предприятие пищевой промышленности, специализирующееся на производстве рафинированного и дезодорированного подсолнечного масла.

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Днепр (4795) обстрел (35326) Днепропетровская область (5691) Днепровский район (478)
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Топ комментарии
+11
У нас всі гроші на дрони пішли на командіровочниє нашому стендаперу. А ораві слуг народа ще і хрючева подай пожрать.
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10.09.2026 19:07 Ответить
+10
***, а той вештається по закордону, скільки державних коштів просирає
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10.09.2026 19:09 Ответить
+8
АБО МИ ЗНИЩИМО КРАДІЇВ або через 1-2 роки від нас не лишиться і сліду
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10.09.2026 19:10 Ответить

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