Россияне третий раз за день нанесли удар по Днепру: горят продуктовые склады
Вечером 10 сентября российские войска нанесли очередной удар по Днепру.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг третий раз за день нанес удар по Днепру", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки загорелись продуктовые склады.
Информация о пострадавших уточняется.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по предприятию в Днепре, в результате чего есть погибшие и раненые.
- Позже стало известно, что российские оккупанты в Днепре атаковали завод "Олейна" — предприятие пищевой промышленности, специализирующееся на производстве рафинированного и дезодорированного подсолнечного масла.
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