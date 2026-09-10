Вечером россияне вновь нанесли удар по Днепру: есть пострадавшие
Вечером 10 сентября российская оккупационная армия в четвертый раз за сутки атаковала Днепр. В результате удара в городе возник пожар, загорелись грузовики, двое человек пострадали.
Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram, пишет Цензор.НЕТ.
Четвертая атака за сутки: есть пострадавшие
По информации Ганжи, из-за российского удара в Днепре возник пожар. Загорелись грузовики.
Ранение получил 56-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Также в больницу доставили 61-летнего жителя Днепра. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Россияне четыре раза наносили удары по Днепру
Первая атака произошла около 9:00 10 сентября. Тогда в результате российского удара было повреждено предприятие пищевой промышленности.
Около 11:30 российские войска вновь нанесли удар по этому предприятию. В результате атаки двое человек погибли, еще двое получили ранения.
Во время третьей атаки в Днепре загорелись продуктовые склады.
Ранее во время утренней атаки под удар также попал завод "Олейна", принадлежащий американской корпорации Bunge. Мэр подчеркнул, что предприятие находится в американской собственности. По его словам, недавно завод лично посещал американский сенатор Ричард Блюменталь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль