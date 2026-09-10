Вечером россияне вновь нанесли удар по Днепру: есть пострадавшие

Вечером 10 сентября российская оккупационная армия в четвертый раз за сутки атаковала Днепр. В результате удара в городе возник пожар, загорелись грузовики, двое человек пострадали.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram, пишет Цензор.НЕТ.

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Четвертая атака за сутки: есть пострадавшие

По информации Ганжи, из-за российского удара в Днепре возник пожар. Загорелись грузовики.

Ранение получил 56-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также в больницу доставили 61-летнего жителя Днепра. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

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Россияне четыре раза наносили удары по Днепру

Первая атака произошла около 9:00 10 сентября. Тогда в результате российского удара было повреждено предприятие пищевой промышленности.

Около 11:30 российские войска вновь нанесли удар по этому предприятию. В результате атаки двое человек погибли, еще двое получили ранения.

Во время третьей атаки в Днепре загорелись продуктовые склады.

Ранее во время утренней атаки под удар также попал завод "Олейна", принадлежащий американской корпорации Bunge. Мэр подчеркнул, что предприятие находится в американской собственности. По его словам, недавно завод лично посещал американский сенатор Ричард Блюменталь.

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