Российский БПЛА попал в многоэтажку в Кропивницком: есть раненый

В четверг, 3 сентября, в Кропивницком российский дрон попал в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По его словам, зафиксировано попадание российского дрона в многоэтажный дом. Один человек получил травмы. Его госпитализировали.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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Атака РФ на Киев

3 сентября российские войска наносили удары дронами по Киеву. Зафиксировано попадание в 9-этажный дом, возник пожар, есть пострадавшие.

На данный момент известно о 10 пострадавших, шестеро из них госпитализированы.

Кличко отметил, что падение обломков дронов зафиксировали в четырёх районах: Дарницком, Голосеевском и Святошинском.

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