Российский БПЛА попал в многоэтажку в Кропивницком: есть раненый
В четверг, 3 сентября, в Кропивницком российский дрон попал в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, зафиксировано попадание российского дрона в многоэтажный дом. Один человек получил травмы. Его госпитализировали.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Атака РФ на Киев
- 3 сентября российские войска наносили удары дронами по Киеву. Зафиксировано попадание в 9-этажный дом, возник пожар, есть пострадавшие.
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На данный момент известно о 10 пострадавших, шестеро из них госпитализированы.
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Кличко отметил, что падение обломков дронов зафиксировали в четырёх районах: Дарницком, Голосеевском и Святошинском.
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