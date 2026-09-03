Російський БпЛА влучив у багатоповерхівку в Кропивницькому: є поранений
У четвер, 3 вересня, у Кропивницькому російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, зафіксовано влучання російського дрона в багатоповерхівку. Одна людина дістала травми. Її госпіталізували.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Атака РФ на Київ
- 3 вересня російські війська завдавали ударів дронами по Києву. Зафіксовано влучання в 9-поверховий будинок, виникла пожежа, є постраждалі.
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Нині відомо про 10 постраждалих, з них шістьох шпиталізували.
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Кличко зазначав, що падіння уламків дронів зафіксували в чотирьох районах: Дарницькому, Голосіївському та Святошинському.
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