Російський БпЛА влучив у багатоповерхівку в Кропивницькому: є поранений

У четвер, 3 вересня, у Кропивницькому російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, зафіксовано влучання російського дрона в багатоповерхівку. Одна людина дістала травми. Її госпіталізували.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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Атака РФ на Київ

3 вересня російські війська завдавали ударів дронами по Києву. Зафіксовано влучання в 9-поверховий будинок, виникла пожежа, є постраждалі.

Нині відомо про 10 постраждалих, з них шістьох шпиталізували.

Кличко зазначав, що падіння уламків дронів зафіксували в чотирьох районах: Дарницькому, Голосіївському та Святошинському.

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