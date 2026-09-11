Три людини постраждали внаслідок російського удару по фермі на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 11 вересня, російські війська вдарили дроном по Олександрійському району Кіровоградської області, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, унаслідок ворожої дронової атаки пошкоджено фермерське господарство.
На жаль, є троє постраждалих. Двох із них направлено в лікарню, один від госпіталізації відмовився.
Крім того, на території підприємства спалахнули автомобілі та суха трава. Пожежу оперативно ліквідовано.
Наслідки атаки
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