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Новини Фото Обстріли Кіровоградщини
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Три людини постраждали внаслідок російського удару по фермі на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 вересня, російські війська вдарили дроном по Олександрійському району Кіровоградської області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок ворожої дронової атаки пошкоджено фермерське господарство.

На жаль, є троє постраждалих. Двох із них направлено в лікарню, один від госпіталізації відмовився.

Крім того, на території підприємства спалахнули автомобілі та суха трава. Пожежу оперативно ліквідовано.

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Наслідки атаки

Удар РФ по фермі на Кіровоградщині
Удар РФ по фермі на Кіровоградщині

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Удар РФ по фермі на Кіровоградщині
Удар РФ по фермі на Кіровоградщині

Автор: 

обстріл (36657) Кіровоградська область (674) Олександрійський район (11)
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