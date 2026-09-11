Рашисти атакували сквер "Лісний" у Слов’янську: загинув чоловік, поранено жінку. ФОТО
Російські окупанти вдарили по скверу "Лісний" у Слов'янську на Донеччині.
Про це повідомила Слов'янська МВА, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Чергова російська атака сталася сьогодні, 11 вересня, близько 11:00. Пошкоджено щонайменше пʼять багатоповерхових будинків.
Поранено жінку. Її госпіталізовано у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару відомо, що загинув 74-річний чоловік.
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