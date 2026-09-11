Російський "Ланцет" атакував швидку на Донеччині: медик загинув, ще двоє людей поранені

Російські війська вдарили дроном "Ланцет" по автомобілю екстреної медичної допомоги у Ясногірці Краматорської громади на Донеччині. Внаслідок атаки один працівник швидкої загинув, ще двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, російський "Ланцет" влучив у автомобіль швидкої, коли той рухався містом.

"Коли російський "Ланцет" влучає у карету швидкої, яка їде по місту, важко назвати це інакше, ніж полюванням на тих, хто рятує життя", – наголосив Філашкін.

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Він зазначив, що медики Донеччини щодня працюють, виїжджаючи по поранених у небезпечні райони.

"Вони виїжджають під обстріли, забирають поранених, рятують людей у хвилини, коли рахунок іде на секунди. І саме в цей момент російська армія робить мішенню вже їх", – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні, 11 вересня, російські загарбники також атакували дроном автомобіль швидкої допомоги у Корабельному районі Херсона, коли медики обслуговували виклик. Постраждали троє працівників екстреної допомоги віком 63, 61 та 49 років – вони дістали вибухові травми та контузії.

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