Російський "Ланцет" атакував швидку на Донеччині: медик загинув, ще двоє людей поранені
Російські війська вдарили дроном "Ланцет" по автомобілю екстреної медичної допомоги у Ясногірці Краматорської громади на Донеччині. Внаслідок атаки один працівник швидкої загинув, ще двоє людей зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російський "Ланцет" влучив у автомобіль швидкої, коли той рухався містом.
"Коли російський "Ланцет" влучає у карету швидкої, яка їде по місту, важко назвати це інакше, ніж полюванням на тих, хто рятує життя", – наголосив Філашкін.
Він зазначив, що медики Донеччини щодня працюють, виїжджаючи по поранених у небезпечні райони.
"Вони виїжджають під обстріли, забирають поранених, рятують людей у хвилини, коли рахунок іде на секунди. І саме в цей момент російська армія робить мішенню вже їх", – додав очільник ОВА.
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні, 11 вересня, російські загарбники також атакували дроном автомобіль швидкої допомоги у Корабельному районі Херсона, коли медики обслуговували виклик. Постраждали троє працівників екстреної допомоги віком 63, 61 та 49 років – вони дістали вибухові травми та контузії.
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