Уражено ворожу базу БпЛА в Донецьку, ретранслятори в Криму та об’єкти на Брянщині, - Генштаб

12 вересня та в ніч на 13 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по окупованій території

Так, у місті Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.

У районах Залізного Порту, Скадовська Херсонської області, Чорноморського та Оленівки на ТОТ Криму уражено наземні ретранслятори, призначені для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера". В Оленівці, крім того, уражено антенний комплекс противника.

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Удари по РФ

На Брянщині, у районі населеного пункту Рьовни уражено радіолокаційну станцію супроводження цілей, а поблизу Речиці - місце зберігання озброєння та військової техніки противника.

"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - наголосили у Генштабі.

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