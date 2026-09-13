Уражено ворожу базу БпЛА в Донецьку, ретранслятори в Криму та об’єкти на Брянщині, - Генштаб
12 вересня та в ніч на 13 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по окупованій території
Так, у місті Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.
У районах Залізного Порту, Скадовська Херсонської області, Чорноморського та Оленівки на ТОТ Криму уражено наземні ретранслятори, призначені для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера". В Оленівці, крім того, уражено антенний комплекс противника.
Удари по РФ
На Брянщині, у районі населеного пункту Рьовни уражено радіолокаційну станцію супроводження цілей, а поблизу Речиці - місце зберігання озброєння та військової техніки противника.
"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - наголосили у Генштабі.
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