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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 523 980 (+1 540 за добу) осіб, 12 367 танків, 50 240 артсистем, 25 402 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 523 980 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 523 980 (+1 540) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків – 12 367 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 402 (+15) од.
  • артилерійських систем – 50 240 (+24) од.
  • РСЗВ – 2 154 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 669 (+4) од.
  • літаків – 443 (+1 (підтверджено за попередній період) од.
  • гелікоптерів  – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 727 (+4) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 531 352 (+792) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 152 782 (+229) од.
  • спеціальна техніка – 4 740 (+3) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 242 боєзіткнення: найбільше боїв на Костянтинівському напрямку, - Генштаб

Втрати ворога станом на 24 вересня

Автор: 

армія рф (22462) Генштаб ЗС (9085) ліквідація (4629) знищення (11184)
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Топ коментарі
+24
Минув 4600! день москальсько-української війни.
281 одиниця знищеної техніки та 1540!!! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка, броня, арта та логістика норм, ППО супер.
ББМ перевалили за 25 400!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 523 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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24.09.2026 07:08 Відповісти
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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24.09.2026 08:12 Відповісти
+9
У зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2026 року було офіційно підтверджено https://apostrophe.ua/society/henshtab-pidtverdiv-vtratu-rosijskoho-litaka-shcho-vidomo.html додавання до статистики втрат РФ ще одного літака, що збільшило загальну кількість знищених бортів до 443 одиниць. Проте у командуванні зазначили, що цей літак був ліквідований у попередні періоди війни, а не безпосередньо за минулу добу. Його точну модель у ранковому повідомленні не деталізували. [https://www.ukr.net/news/details/russianaggression/119636115.html 1, https://apostrophe.ua/society/henshtab-pidtverdiv-vtratu-rosijskoho-litaka-shcho-vidomo.html 2]
Якщо ж говорити про конкретні та публічно відомі типи літаків, які було знищено чи уражено останнім часом:

Військово-транспортні Ан-12 та Ан-26: Близько 19 вересня 2026 року внаслідок успішної спецоперації СБУ на військовому аеродромі «Ростов-Центральний» було https://tsn.ua/ato/u-rostovi-znyshcheno-rosiyski-litaky-y-helikoptery-ziavylysia-suputnykovi-foto-3171482.html повністю знищено літаки Ан-12, Ан-26 та два гелікоптери Мі-8. [https://tsn.ua/ato/u-rostovi-znyshcheno-rosiyski-litaky-y-helikoptery-ziavylysia-suputnykovi-foto-3171482.html 1]Новітній винищувач Су-57 (Су-57Д): 23 липня 2026 року в Одинцовському районі Московської області https://www.slovoidilo.ua/2026/07/23/novyna/svit/pidmoskovyi-rozbyvsya-najsuchasnishyj-vijskovyj-litak-rf-su-57-zmi розбився ************* російський винищувач п'ятого покоління. За інформацією OSINT-спільноти InformNapalm, падіння стало результатом кібероперації, яка спровокувала помилку російської системи ППО «БАРС Москва», через що https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/padinnya-su-57-informnapalm-povidomiv-pro-kiberoperaciyu-yaka-zmusila-rosiyan-zbiti-vlasniy-litak-50626780.html росіяни збили власний літак. [https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/padinnya-su-57-informnapalm-povidomiv-pro-kiberoperaciyu-yaka-zmusila-rosiyan-zbiti-vlasniy-litak-50626780.html 1, https://www.slovoidilo.ua/2026/07/23/novyna/svit/pidmoskovyi-rozbyvsya-najsuchasnishyj-vijskovyj-litak-rf-su-57-zmi 2]
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24.09.2026 08:41 Відповісти

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