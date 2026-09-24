Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 523 980 (+1 540 за добу) осіб, 12 367 танків, 50 240 артсистем, 25 402 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 523 980 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 523 980 (+1 540) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 367 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 402 (+15) од.

артилерійських систем – 50 240 (+24) од.

РСЗВ – 2 154 (+2) од.

засоби ППО – 1 669 (+4) од.

літаків – 443 (+1 (підтверджено за попередній період) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 727 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 531 352 (+792) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 152 782 (+229) од.

спеціальна техніка – 4 740 (+3) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 242 боєзіткнення: найбільше боїв на Костянтинівському напрямку, - Генштаб